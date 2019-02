Parkeermeters Nieuwpoortsesteenweg werken al maanden niet, terwijl bewoners wel betaalden voor een bewonerskaart. “Dat is compleet onrechtvaardig.” Leen Belpaeme

13 februari 2019

17u32 0 Oostende De parkeermeters in de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Heilig Hartlaan en de Elisabethlaan zijn al sinds april uitgeschakeld. Toch betaalden 95 inwoners een bewonerskaart om daar te kunnen parkeren. Dat vindt schepen Björn Anseeuw (N-VA) niet kunnen. Die beslissing werd bovendien nooit formeel genomen door het schepencollege en ook niet duidelijk gecommuniceerd. “Het kan niet dat de ene bewoner wel moet betalen en de ander niet.”

De parkeermeters werden volgens Björn Anseeuw uitgeschakeld in april 2018. Die beslissing werd genomen door voormalig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) om tegemoet te komen aan de parkeerproblemen van de inwoners van het Westerkwartier die door werkzaamheden moesten parkeren op de Nieuwpoortsesteenweg. Enig probleem volgens de nieuwe schepen is dat de beslissing nooit het schepencollege gepasseerd is. “De voormalige burgemeester gaf op eigen houtje de opdracht om de parkeermeters uit te schakelen. Op zich is het logisch dat het stadsbestuur mee zoekt naar een alternatieve oplossing voor bewoners wanneer die gehinderd worden door openbare werken in hun straat”, zegt Anseeuw. “Maar het is ongehoord dat dit stiekem gebeurt zonder formele beslissing. De werken werden overigens al afgerond in mei 2018. Het is dan ook vreemd dat de burgemeester weigerde om de meters terug in werking te stellen. In november 2018 vertrok er zelfs een mail vanuit het kabinet van de voormalige burgemeester waarin hij stelde dat de meters nog niet in werking mochten worden gesteld. Mobiliteitsdeskundigen zouden in december een evaluatie maken van de impact van deze voorlopige situatie. Alleen werd er hiervoor nooit een deskundige aangesteld. Van een evaluatie is ook geen spoor terug te vinden.” Het stoort de schepen vooral dat de bewoners van de omliggende straten gratis konden parkeren, maar dat de bewoners van de Nieuwpoortsesteenweg wel betaalden voor een bewonerskaart van 30 euro. “Dat is compleet onrechtvaardig.”

Onduidelijk

Ondertussen bleek gisteren dat ook mensen die betalen via sms en niet opmerken dat de automaten niet werken, gewoon blijven betalen terwijl dat niet nodig is. Op de automaten staat immers nergens aangegeven dat je niet moet betalen. Ze staan gewoon niet aan. Wie dus een munt wil inwerpen, zoals gisteren ook bij enkele mensen het geval was, weet niet wat ze moeten doen. Wie voor sms-parkeren kiest betaalt gewoon door. “Over sms-parkeren heb ik ook een vraag gesteld aan Indigo, maar ik heb hier nog geen antwoord op gekregen. Als deze mensen wel betaald hebben is dat ook niet correct.”

De parkeermeters blijven nog even uitgeschakeld. “We zullen ze niet snel-snel terug in werking laten stellen. Doe ik dat wel dan worden hier plots retributies uitgeschreven waar mensen dat al lang niet meer verwachten. Ook dat zou niet eerlijk zijn. Het is wel de bedoeling om ze op termijn terug in werking te stellen. In zal daarvoor een voorstel opmaken en voorleggen aan het college en die daarna ook duidelijk communiceren.” Hij wil ook de gedupeerden vergoeden die onnodig betaald hebben voor een bewonerskaart. “In de toekomst kan het zijn dat het betalend parkeren hier verdwijnt, maar we willen hiervoor de ganse stad onder de loep nemen en geen ad hoc beslissingen nemen.”

wijkraad

Volgens Johan Vande Lanotte werden de parkeermeters buiten werking gesteld na de wijkraad van mei. “De afspraak was dat de mensen niet moesten betalen tot aan Nieuwjaar en dan zouden we het betalend parkeren ook evalueren. Wij waren van oordeel om deze zone niet meer betalend te maken. Het was inderdaad een beetje lastig dat de bewoners al een bewonerskaart gekocht hadden, maar het was maar voor enkele maanden terwijl ze betaalden voor een jaar. Ik onthoud nu vooral dat de nieuwe coalitie de parkeerkosten zal verhogen.”, vertelt Vande Lanotte