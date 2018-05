Parfumdief betrapt in Inno 22 mei 2018

In de Kapellestraat in Oostende is zaterdagavond rond 18 uur een dief op heterdaad betrapt in de Inno.





De 22-jarige man van vreemde origine probeerde zonder betalen de winkel te verlaten met een flesje parfum. Hij betaalde de parfum terug na tussenkomst van de politie. Die stelde wel een proces-verbaal op. (SDVO)