Pak herstellingswerken aan voetpaden van start 22 februari 2018

Oostende Deze week start de heraanleg van het verbindende wandelpad tussen de Wulklaan en de Strandschelplaan. Ook de trottoirs in de Wulklaan, tussen de Luchthavenstraat en de Mijterlaan, worden onder handen genomen. Het einde van de werken is voorzien voor eind maart.

Aansluitend worden de trottoirs in de rest van de Wulklaan, de Pareloesterlaan, de Mijterlaan, de Strandschelplaan, de Kinkhoornlaan en de Emiel De Smitlaan heraangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. Garages zijn evenwel niet toegankelijk. Vorige week werden ook de werken aangevat om de trottoirs in de Zandvoordedorpstraat, tussen de Kapittelstraat en Oudenburg, aan te pakken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Het einde van de werken is voorzien tegen het zomerse bouwverlof (3 augustus). Eens deze werkzaamheden afgerond zijn, worden de betonvakken in de rijweg tussen de Kapittelstraat en Ter Zwaanhoek hersteld. Tot slot is ook de heraanleg van de voetpaden in de Koolmeesstraat tussen de Zilverlaan en de Snepstraat begonnen, en in de Snepstraat tussen de Koolmeesstraat en huisnummer 23. Ook deze werken moeten eind maart achter de rug zijn. (TVA)