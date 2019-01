Paal knakt af, maar bestuurder kan nog vluchten JHM

06 januari 2019

16u49 0

Ondanks het feit dat zijn wagen wellicht zwaar beschadigd moet geweest zijn pleegde een onbekende automobilist zondagochtend toch nog vluchtmisdrijf in de Stenedorpstraat in Oostende. Even voor 7 werd daar een verlichtingspaal geramd die volledig afknakte. Ondanks de zware aanrijding kon de aanrijder toch wegrijden met zijn wagen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en vorderde de nutsmaatschappij op om de situatie ter plaatse te beveiligen.