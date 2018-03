Oxfam lanceert eerlijk jubileumbiertje 24 maart 2018

De tweedehandswinkel van Oxfam-Solidariteit in Oostende bestaat twintig jaar. Om die verjaardag te vieren laat de winkel een uniek biertje brouwen dat de naam Oxfam Teusje draagt. Het bier staat ondertussen te gisten bij stadsbrouwerij 't Koelschip.





Het wordt een stevig, blond biertje met toevoeging van eerlijke producten uit de Wereldwinkel. Je kan het vanaf 20 april proeven en kopen in de winkel. De winst van de verkoop van het biertje gaat integraal naar de projecten van Oxfam. Twintig jaar geleden opende Oxfam-Solidariteit een tweedehandswinkel in Oostende. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de werking en die worden bij de verjaardag dan ook in de bloemetjes gezet. "Arlette Kellner en Arlette Debaene waren er van bij het prille begin bij. Eerst als klant en later als vrijwilligers", vertelt Leslie Wets, de winkelverantwoordelijke. "Arlette Kellner is de positieve noot in de winkel en deed mee aan de vele modeshows die de winkel organiseerde. Arlette Debaene werkte vele jaren aan de kassa en al een paar jaar sorteert ze ook de kledij. Onze oudste vrijwilliger is Vera Deguffroy, zij is 79."





(LBB)