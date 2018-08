Overvallers van Gamma blijven in cel 07 augustus 2018

Twee jongemannen moet een maand langer in de cel blijven na een overval op de Gamma langs de Nieuwpoortsesteenweg. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.





Op vrijdag 29 juni drongen twee mannen even voor openingstijd de Gamma aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Onder bedreiging van een wapen eisten ze de inhoud van de kluis. Uiteindelijk maakten de daders enkele duizenden euro's buit.





Ayoub A. uit Tienen kon de volgende dag opgepakt worden op hotel in Middelkerke omdat hij zijn gestolen gsm was blijven gebruiken. Zijn kompaan Alex R. uit Leuven, een man van Roemeense origine, kon eveneens snel geklist worden. Hij ontkent zijn betrokkenheid nog steeds. (JHM)