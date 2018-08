Overvaller bedreigt werknemer met mes 22 augustus 2018

02u48 0

Een overvaller is maandagavond rond 22.30 uur aan de haal gegaan met enkele tientallen euro's uit de kassa van een horecazaak in de Nieuwstraat in Oostende. Volgens de politie was de zaak net aan het sluiten toen de overvaller binnenkwam. De man vroeg of hij nog iets kon eten, waarop de 22-jarige werkneemster nog een broodje maakte. Plots haalde hij echter een mes tevoorschijn en bedreigde hij de werkneemster. In paniek overhandigde het slachtoffer enkele tientallen euro's, waarop de overvaller de vlucht nam. Er is een onderzoek opgestart, bevestigt de lokale politie van Oostende. (BBO)