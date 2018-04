Overleden vrouw (33) in pakhuis aangetroffen 12 april 2018

02u49 0

Het parket van Brugge is bezig met een onderzoek naar het overlijden van de 33-jarige Franja V. uit Oostende. De vrouw uit de Vuurtorenwijk stierf vermoedelijk aan een overdosis en werd afgelopen zaterdag aangetroffen in een pakhuis. Volgens het parket is het precieze tijdstip van het overlijden niet bekend. De vrouw was al in een verre staat van ontbinding en lag er mogelijk al twee weken. Haar familie kon haar overlijden bevestigen aan de hand van een tattoo op de rug. Het slachtoffer werd in het verleden al opgenomen in een afkickcentrum, maar zou hervallen zijn door een echtscheidingsprocedure. Ze was enkele weken geleden vertrokken met een vriend en was sindsdien spoorloos. Het gerecht onderzoekt nu of iemand de dodelijke dosis drugs toediende of bij het slachtoffer was toen ze overleed. De overleden vrouw laat een jonge tienerdochter achter, over wie ze al het hoederecht verloor. Het meisje verblijft bij haar grootmoeder. (BBO)