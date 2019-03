Over bijtjes en ezels: onze weekendtips voor het noorden van West-Vlaanderen BBO

28 maart 2019

12u24 0

Lombardsijde

Carnavalstoet met ezels

In Lombardsijde en Westende (Middelkerke) vindt zondag vanaf 13.30 uur de traditionele Ezelcavalcade plaats. De carnavalstoet met tientallen ezels, een vijftigtal praalwagens en ongeveer vijfhonderd uitgedoste carnavalisten wordt georganiseerd door de carnavalsgroep Orde van de Ezel en is toe aan de zestigste editie. Hoogtepunt is de doortocht op de Platse in Lombardsijde. Na de stoet volgt een feest en een prijsuitreiking. De Ezelcavalcade verwijst naar het verleden van het dorp. De polderboeren van Lombardsijde brachten hun verse producten steeds met ezels naar de markt en stonden daar tot ver buiten de gemeente om bekend.

Assebroek

Meer bloemen voor bijen

“Meer bloemen voor bijen”, luidt het thema van de zevende West-Vlaamse Plantendag op zaterdag. Die vindt dit jaar plaats in de tuinbouwafdeling van de Vrije School Haverlo in de Weidestraat in Assebroek. Meer dan zestig vertegenwoordigers van plantenkwekers, overheidsagentschappen en natuurverenigingen tonen hoe we kunnen werken aan een bijenvriendelijke leefomgeving, met behulp van bepaalde planten. Bijen zijn een noodzakelijke schakel in het ecosysteem en de bestuiving, maar ze hebben het moeilijk. De Plantendag begint om 10 uur en eindigt om 17 uur. Het project wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen en de toeging is gratis. Er worden bloemenzaden en bijenstruikjes uitgedeeld aan de bezoekers. Daarmee kunnen ze na de initiaties al aan de slag in hun eigen tuin.

Diksmuide

Belgisch talent met internationale allures

Zaterdagavond komt de Leuvense muziekgroep Isbells naar de 4AD in Diksmuide. De band rond frontman Gaëtan Vandewoude komt het nieuwe, vierde album Sosei voorstellen. De plaat, uitgebracht op 1 maart, kreeg positieve recensies. De groep ontstond in 2008 en brengt fijngevoelige popmuziek met folkinvloeden. Denk aan Nick Drake en Bon Iver. Geen paniek, naast het nieuwe album, brengt Isbells ongetwijfeld ook hits als Dreamer en Reunite. Het zijn intussen klassiekers geworden. Voorprogramma: Low Land Home. Info en tickets via www.4AD.be.

De Haan

Ravotten op een gloednieuw speelplein

Voor de kinderen is er goed nieuws. De Haan heeft er een avontuurlijke speelzone bij, in de Duinbossen. Het speelplein wordt zondag om 11.30 uur feestelijk geopend door de kindergemeenteraad. Die zal de naam van de nieuwe speelzone onthullen in het bijzijn van het gemeentebestuur en Agentschap Natuur en Bos. In de namiddag kunnen de kinderen het avontuurlijke speelplein voor ontdekken. Daarnaast zijn er ‘olympische bosspelen’, workshops boomklimmen en kunnen kinderen nagelkloppen. Het nieuwe speelplein is te vinden in de Driftweg ter hoogte van huisnummer 16. Er zijn wegwijzers voorzien.

Oostende

De muzikale synergie van Natalia en Jef Neve

Pianist Jef Neve en zangeres Natalia staan zondagavond samen op het podium in het Kursaal in Oostende. Het lijkt misschien een opvallende combinatie, maar de twee artiesten kwamen al eerder per toeval tegen op het podium. Het werd steeds een positieve muzikale verrassing, vandaar de gezamenlijke tour. Volgens de organisatoren zal Jef Neve geen standaard ritmesecties brengen. Natalia houdt het op haar beurt eenvoudig dit keer. “Beiden zijn op zoek gegaan naar manieren om elkaars songs uit te puren en te brengen zodat ze u helemaal van uw sokken blazen.” De krachtigste stembanden en de meest veelzijdige pianist van Vlaanderen zorgen gegarandeerd voor vuurwerk. Tickets en info via .http://www.kursaaloostende.be