Ouders van meisje (2) uur lang spoorloos 21 augustus 2018

De politie heeft zich gisteren een uur lang moeten ontfermen over een tweejarig meisje nadat het haar ouders was kwijtgeraakt. Omstanders hadden het meisje moederziel alleen aangetroffen op het Filip van Maestrichtplein in Oostende, rond 14.30 uur. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits waren de ouders niet te vinden in de omgeving en kamden patrouilles de buurt meermaals tevergeefs uit, op zoek naar ouders of voogd. Het kind werd dan maar overgebracht naar het politiekantoor. Pas na een uur waren moeder en kind terug verenigd. Het meisje was even ontsnapt aan de aandacht van de moeder en was op eigen houtje de wijde wereld ingetrokken. (BBO)