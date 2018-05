Ouderpaar verkoopt heroïne aan tiener met peuter op achterbank 04 mei 2018

02u40 3 Oostende De gemoederen in de rechtszaak tegen een dealend ouderpaar uit Oostende laaiden alweer hoog op tijdens de verderzetting van hun proces bij de Brugse strafrechter.

S.R. (38) en haar oudere vriend D.D. riskeren minstens 4 jaar cel voor het dealen van een hele winkel aan drugs zoals cocaïne, heroïne, speed, XTC en cannabis. Ze werden toevallig betrapt toen ze een tiener oppikten aan de schoolpoort en hem 5 gram heroïne verkochten. Helemaal wansmakelijk werd het pas toen de agenten in de auto van D.D. keken. Hun jongste dochter van toen 2 jaar zat er op de achterbank. Toen ze voor die zaak vrijkwamen hervielen ze en werden ze opgepakt omdat bleek dat ze heroïne kochten bij twee zeer grote Marokkaanse dealers in Rotterdam. "Ik word echt kotsmisselijk van jullie grote smeerlappen!", sneerde de rechter. "Jullie zeggen dat je dochtertje nu geplaatst is bij slechte vrienden. Maar wat is het verschil met slechte ouders?"





Toch krijgt het koppel nog een nieuwe kans vooraleer de rechter vonnist. Daarvoor worden ze nu uit elkaar gehaald in de cel. D.D. komt allicht volgende maand voorwaardelijk vrij en zal meteen residentieel opgenomen worden in een begeleidingscentrum. S.R. moet zich dan weer ambulant laten begeleiden. Ze krijgen nu vier maanden tijd om te bewijzen dat ze, ondanks alle eerdere kansen, toch willen werken aan hun drugsprobleem.





Op 13 september evalueert de rechter. "Weet, als jullie er nu niet voor gaan, riskeren jullie tot 10 jaar cel. En ik zal het doen hoor! Jullie verdienen de opsluiting", besloot ze. (JHM)