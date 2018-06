Oude gevel, gloednieuw woonblok STUKJE ART NOUVEAU KRIJGT PLAATS IN NIEUWBOUW KAAISTRAAT LEEN BELPAEME

05 juni 2018

02u48 0 Oostende Eén eenzame gevel, dat is alles wat er nog overblijft van het woonblok naast het Onze Lieve Vrouwecollege in de Kaaistraat. De mooie art-nouveaugevel zal deel uitmaken van een nieuw gebouw met 36 flats.

Residentie El Rincon zal een grote binnentuin hebben in het midden van de stad, maar architectuurliefhebbers zullen waarschijnlijk meer oog hebben voor de bestaande gevel van Kaaistraat 30A, die eenzaam overblijft in het midden van de werf. Het pand zelf is ondertussen al een tijdje verdwenen, maar de gevel werd gestut zodat hij kan verwerkt worden in een bouwproject van Immo De Beus. "Het behoud van de gevel werd opgelegd door de stad Oostende omdat het gebouw hoog op de lokale erfgoedlijst stond", licht Adriaan De Beus toe.





Het is een dure en complexe oefening om de gevel te bewaren, maar toch is de ontwikkelaar positief over wat het bedrijf te doen staat. "Er zijn vroeger al zoveel mooie oude gebouwen tegen de grond gegaan. Nu probeert men die panden zoveel mogelijk te behouden, en dat is een goede zaak. Je ziet diezelfde denkwijze ook terug bij het project aan de Rialto." Maar niet iedereen is even positief. "We krijgen soms wel eens de vraag van klanten of het de moeite wel waard is. Er zijn duidelijk voor- en tegenstanders." Er komen in totaal 36 woningen in de Kaaistraat. De gevel zal volledig verwerkt worden in het project. "De hoge plafonds van het pand maken het geheel complexer, maar de architect heeft het tweede gebouw ernaast ook hoge plafonds gegeven. Dat is mooi meegenomen voor de klanten, maar toch een pak moeilijker voor de aannemer."





Verbetering voor buurt

De Beus werkt vaker aan projecten zoals in de Kaaistraat. "Je had hier een heleboel verkrotte woningen. Dit nieuwe project is zeker een verbetering voor de buurt. We kiezen ook bewust voor grote appartementen waar mensen comfortabel in kunnen leven, en niet voor de typische, kleinere kustappartementen." Want ook grote flats zijn volgens De Beus belangrijk voor de aantrekkingskracht van de binnenstad. "Al die grote immoprojecten met kleinere flats zijn misschien goed voor de uitstraling van de stad, maar mensen wonen ook graag in het historische centrum in kwalitatieve, grotere appartementen. Als woningen te lang leegstaan, dan verdwijnt de dynamiek, maar met kwalitatieve projecten kan een buurt opnieuw herleven", aldus De Beus.