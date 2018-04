Oude gebouwen wijken voor nieuwe sociale flats DRIE APPARTEMENTSBLOKKEN IN NIEUWE STAD TEGEN DE VLAKTE LEEN BELPAEME

21 april 2018

02u54 0 Oostende In de Nieuwe Stad gaan er drie gebouwen met 406 sociale appartementen tegen de vlakte. De flats stammen al uit de jaren 70. In de plaats komen zo'n 500 nieuwe sociale flats, vooral voor kleine gezinnen, alleenstaanden of ouderen. "Voor alle duidelijkheid: niemand zal plots zonder onderdak vallen."

De huidige sociale woningen in de Nieuwe Stad voldoen niet meer aan de normen. Er werd al lang nagedacht over een renovatie, maar sociale huisvestingsmaatschappijen De Oostendse haard en De Gelukkige Haard slaan nu de handen in elkaar om de site te hertekenen en te beginnen met een schone lei. "Er waren verschillende elementen die meegespeeld hebben in die beslissing. De appartementsgebouwen renoveren zou evenveel kosten als een nieuw project. Een nieuwbouw zal bovendien langer meegaan en bij een renovatie zou het moeilijk worden om aan alle normen tegemoet te komen. De lift is bijvoorbeeld te klein", vertelt Vanessa Vens, voorzitster van de Oostendse Haard. Een nieuwbouw biedt heel wat kansen. "Met een nieuwbouw kunnen we opnieuw beginnen en de volledige site hertekenen. We willen gaan naar een energieneutraal gebouw dat rolstoeltoegankelijk is", vertelt directeur van De Gelukkige Haard Sara Casteur. "De werken zullen gefaseerd gebeuren. Er wordt eerst een nieuw gebouw geplaatst, zodat de bewoners kunnen verhuizen. We willen graag in 2022 de eerste woningen in gebruik nemen. De volledige werken zullen verschillende jaren duren", vult Vanessa Vens aan. Er komen 500 een- of tweeslaapkamerappartementen. "Dat zijn er meer dan er waren, maar we stappen wel af van de drieslaapkamerappartementen. De concentratie van gezinnen in dergelijke gebouwen is niet aan te raden. De woningen zullen vooral geschikt zijn voor kleine gezinnen, alleenstaanden of ouderen."





Handelszaken

Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor het project. "Er waren een 50-tal kandidaten. Daaruit zijn vier architectenteams gekozen die een project mochten uitwerken. Zij kregen mee wat de sterktes en de zwakten zijn van de huidige site en we hebben ook gevraagd om op het gelijkvloers een andere uitwerking te kiezen. We willen er meer leven creëren door bijvoorbeeld handelszaken te voorzien, zodat er ook sociale controle is. Alle voorzieningen, zoals een fietsenstalling, moeten eigenlijk ondergronds", vertelt Casteur nog.





Het proces wordt begeleid door het Oostendse stadsatelier. Beide voorzitters benadrukken dat niemand zonder dak boven het hoofd zal vallen. "We zitten in september opnieuw samen met de mensen om hen op de hoogte te houden."