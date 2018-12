Oude drugszaken vormen basis voor spannende misdaadroman Leen Belpaeme

14 december 2018

17u17 0 Oostende Eddy Surmont volgde van 1980 tot aan zijn pensioen tien jaar geleden het gerechtelijk nieuws op voor ondermeer Het Laatste Nieuws. Daarbij hoorden ook enkele ophefmakende drugszaken die zich afspeelden aan de kust. Op basis van die dossiers schreef hij nu de politieroman SOS. De voormalige journalist heeft de smaak duidelijk te pakken want vorige maand lanceerde hij al een Oostends sprookje, Langsnuit en de zeesterren.

Met SOS heeft Eddy Surmont op korte tijd al zijn tweede boek klaar. Na een sprookje voor kinderen, nu iets helemaal anders, een misdaadthriller. Hij dook in zijn eigen archieven en stelde een verhaal samen op basis van waargebeurde feiten. “Ik heb enkele dossiers gebundeld die ik vroeger zelf opgevolgd heb als journalist. De namen in het verhaal zijn fictief, maar de feiten zijn echt gebeurd. Het blijft natuurlijk een misdaadroman. De bedoeling was om via een verhaal de lezer inzage te geven hoe een politioneel onderzoek gevoerd wordt. Ik heb het boek daarom ook laten nalezen door een van de hoogste magistraten in onze land.” Jacques De Lentdecker, Emeritus Eerste Advocaat generaal bij het Hof van Beroep noemt het een aanrader voor liefhebbers van politieromans. “Voor dit boek heb ik alle dossiers nog eens uitgespit en gecheckt. Het gaat over drugsmokkel, witwaspraktijken, moord tot mensensmokkel. De smokkel wordt geleid door de Nederlandse drugsmaffia dat zich ingekocht heeft in het visserijmilieu.” Surmont schreef jarenlang voor de krant. Het verhaal begint met een echt krantenartikel. “Er is natuurlijk een groot verschil tussen journalistiek en een roman schrijven. Ik geniet wel van de vrijheid die je hebt in het schrijven van een roman zonder daarbij de feiten geweld aan te doen. Die spielerei is nodig om het verhaal te doen kloppen. Het boek eindigt dan weer met de straffen die ook in de werkelijkheid werden uitgesproken. “

Als gerechtsjournalist moest Surmont zich inwerken in de wereld van de politie. “Ik heb altijd gewerkt aan een correcte relatie met politiemensen. Wederzijds vertrouwen is daarbij heel belangrijk. Ik wou zeker nooit een onderzoek schaden. Ik wist natuurlijk wel heel goed hoe zo’n onderzoek in elkaar zat want mijn vader was hoofdcommissaris bij de politie. Het werd me met de paplepel ingegeven.” In zijn carrière schreef hij over enkele spraakmakende zaken. “Wij waren de eerste die schreven over de verdwijning van An en Eefje. Door een artikel te schrijven in de krant werden bij veel mensen de ogen geopend dat dit niet zomaar een verdwijning was. Je moest wel een dik vel hebben om dit werk te doen. Hoe erg de zaken ook waren, je mocht het je niet te veel aantrekken of je was verloren”, kijkt Surmont terug.

SOS is uitgegeven bij Ambilicious en kost 17,50 euro.