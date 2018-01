Oud-leerling Bart Tommelein huldigt klasjes in MINISTER OOK VOL LOF OVER 44 ZONNEPANELEN OP DAK LEEN BELPAEME

02u50 0 LBB De leerlingen van het zesde leerjaar zijn maar wat blij met hun nieuwe klas. Oostende Het Onze-Lieve-Vrouwecollege heeft als eerste lagere school in Oostende zonnepanelen op zijn dak. De school werd ook opgefrist én op de zolderverdieping zijn er vier nieuwe klaslokalen. Oud-leerling Bart Tommelein, tevens Vlaams minister van Energie (Open Vld), heeft de school gisteren een bezoek gebracht.

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Gerststraat heeft 44 zonnepanelen op het dak van de school geplaatst. Het is de eerste lagere school in Oostende die investeert in zonne-energie. Daarom kwam oud-leerling en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) de school gisteren een bezoek brengen. "We moeten zorgen voor de kinderen die na ons komen", vertelde de minister aan de leerlingen. Hij vertelde ook enkele anekdotes over zijn schooltijd. De minister was vol lof over zijn oude school, die via een groepsaankoop 14.000 euro investeerde in de zonnepanelen. "We kunnen op deze manier 40 procent van onze energiefactuur bekostigen. De investering zou zich binnen zeven à tien jaar moeten terugbetalen", klinkt het bij de schooldirectie.





LBB Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) knipt het lintje door.

Ledverlichting

Verder zal de school ook alle lampen vervangen door ledlampen. "In onze nieuwe lokalen is er al ledverlichting, want we hebben in het eerste deel van het schooljaar een fikse opknapbeurt laten uitvoeren. Door plaatsgebrek moesten we de afgelopen vijf jaar appartementen huren in de buurt om extra leslokalen te creëren. In een woonkamer lesgeven is geen ideale situatie en bovendien waren er problemen met de veiligheid." De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben nu nieuwe lokalen op de zolder van de school.





140.000 euro

"We hebben nu ook een grondig geïsoleerd dak, nieuwe verluchting, verlichting, een volledig nieuw interieur en een nieuwe trap die voldoet aan de strengste brandnormen. De leerlingen mochten hun klas zelf helpen inrichten. We hebben gekozen voor schuifwanden tussen de lokalen, waardoor we ruimere klassen kunnen creëren. Leerkrachten kunnen op die manier beter samenwerken en samen lesgeven", legt de directeur uit.





De vernieuwingen kosten 140.000 euro. "Veel geld, maar vroeger moesten we huur betalen en nu betalen we de lening af voor een duurzame school."