Ostend Spirits Festival legt fans van sterke drank in de watten 21 april 2018

Johnny Dewaele en Jason Vynck organiseren op 28 april voor het eerst het Ostend Spirits Festival in zaal Ten Stuyver. 24 standhouders presenteren er hun speciale gin, whisky, moonshine, likeur, aperitief of tonic. "Samen met mijn schoonzoon drink ik wel eens een glaasje. Jaarlijks bezoeken wij een negental beurzen en festivals. Vorig jaar in juni waren wij in San Marco Village in Antwerpen. We vonden het een goed concept om ook eens in Oostende te proberen. Zo'n festival is ideaal om eens verschillende soorten te proeven", vertelt Dewaele. Ze willen kleinschalig starten. "Maar er komen wel 24 standhouders uit heel België met hun producten." Er is een gratis shuttledienst van en naar het station van Oostende, waar trein, tram en bus samenkomen. (LBB)