Ostend Queen, nooit écht een succes 02u39 0

Januari 2005: Bij de heropening van het vernieuwde Kursaal wordt de uitbating van het visrestaurant, de Lounge Bar, de Coffee House en het meeneemrestaurant OK ondergebracht in de nv Ostend Queen. Pierre Wynants van de Brusselse sterrentempel Comme Chez Soi is de culinaire vader van het visrestaurant, met chef Koenraad Steenkiste in de keuken. Er is meteen commotie over de twee vorkjes en een Bib Gourmand in de Michelingids van 2005. Die waren immers al toegekend nog voor de zaak openging.





Maart 2007: Het volledige aandelenpakket van nv Ostend Queen gaat over naar Flanders Catering van Wim Vandamme en Marc de Voogt.





Januari 2009: De nv Ostend Queen legt de boeken neer. De nv, die de catering en de horecazaken in het Kursaal verzorgde, telt een 60-tal personeelsleden.





Juli 2009: De nv New Ostend Queen van Bert Folens, Lut Tavernier, Yves De Ridder en Rudi De Coster neemt na zes maanden leegstand de uitbating van het restaurant op zich. Chef-kok Koenraad Steenkiste, die in 2006 vertrokken was, wordt terug binnengehaald. Het restaurant beneden in het Kursaal gaat door het leven als Agua Del Mar.





Maart 2012: Agua Del Mar en Ostend Queen worden samengebracht in één nv: Merideus. Chef Koenraad Steenkiste verlaat de nieuwe structuur. Raoul de Koning, bekend van het VTM-programma Mijn Restaurant, wordt binnengehaald als uithangbord voor Ostend Queen.





Januari 2018: Na het faillissement van Merideus is het opnieuw zoeken naar een nieuwe uitbater voor twee horecazaken in het Kursaal. (LBB)