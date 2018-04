Ostend Beach wordt steeds meer food festival 26 april 2018

02u42 0 Oostende Ostend Beach wil op 7 en 8 juli opnieuw zo'n 18.000 feestvierders bekoren op het Klein Strand in Oostende.

Er komen 75 nationale en internationale artiesten langs op vier verschillende podia. De voorbije jaren werd al uitgepakt met culinaire concepten om de feestvierders ook naast de muziek te verwennen. Dit jaar komt Churrascada voor het eerst naar België. Dit is een uniek en feestelijk evenement dat in 2015 werd opgericht. "Ik weet zeker dat de technieken en energie die ik in Brazilië zag, de festivalgangers in België zullen verbazen. Het is anders dan wat de mensen in Europa hebben gezien", vertelt Hendrik Dierendonck, de meest vooraanstaande slager van België.





Ook de Oostendse concepten Spithouse, La Boucherie en Les Filles du Bord de Mer komen ook terug. Ostend Beach wordt op die manier met ook Italiaanse, Thaise, Vietnamese specialiteiten en de traditionele frietjes steeds meer een food festival. Ostend Beach zet opnieuw in op een afvalarm festival en steunt ook de Proper Strand Lopers door vier bolderkarren aan te kopen. Er is uiteraad ook veel muziek met Claptone en Camelphat als grote namen. Andere namen zijn Bizzey, Dimaro, DJ Licious, Felix Da Housecat, Franky Rizardo, Green Velvet, M.I.K.E. PUSH, Sevn Alias, Woodie Smalls & Zonderling.





(LBB)