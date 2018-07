Ostend Beach klaar voor topweekend 06 juli 2018

02u33 0

Dancefestival Ostend Beach mag zich, mede door het stralende zomerweer, komende zaterdag en zondag verwachten aan een topeditie. Vorig jaar daagden 18.000 liefhebbers van dance, elektro, techno en house op. "De opbouw verliep uitstekend en de ticketverkoop gaat hard", vertelt medeorganisator Kevin Beirens. "Vermoedelijk zullen we op zaterdag zelfs uitverkocht geraken. Qua muziek is het uitkijken naar de optredens van dj Green Velvet, die hier al voor de zesde keer te gast is, en Claptone. We voorzien ook verkoeling met zwembadjes. Behalve heerlijke cocktails is het culinair uitkijken naar onze 'churrascada', een Braziliaanse barbecue met topslager Hendrik Dierendonck aan de grill." Tickets en info via de website www.ostendbeach.be. (TVA)