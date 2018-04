Ostend Airport vliegt weldra op Manchester VANAF OKTOBER NIEUWE VERBINDING MET VERENIGD KONINKRIJK LEEN BELPAEME

25 april 2018

02u38 1 Oostende VLM Airlines vliegt vanaf 1 oktober dagelijks van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen naar Manchester. Niet alleen de luchthaven profiteert van de nieuwe lijn, want West-Vlaanderen krijgt er een snelle verbinding met de vierde grootste Britse stad bij.

VLM Airlines is de eerste nieuwe commerciële maatschappij voor de luchthaven Oostende-Brugge sinds de overname in 2014 door Egis. De uitbreiding is een mooie aanvulling op het bestaande aanbod van TUI, dat vooral inzet op de zonnige vakantiebestemmingen. "Een luchthaven is maar zo succesvol als het aantal bestemmingen. Dit is dan ook een belangrijke uitbreiding voor Oostende", licht CEO Marcel Buelens toe.





Democratische prijzen

Er werd ook in 2003 al naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen vanuit Oostende. Ryanair vloog toen tussen mei 2003 en januari 2004 dagelijks vanuit Oostende op Stansted. Die lijn werd ondanks een 15-jarig contract na zes maanden al opgedoekt wegens tegenvallende boekingen. Volgens Buelens is er nu meer kans op slagen. "Want de toestellen zullen met 50 zitplaatsen veel kleiner zijn. Er is ook meer vraag naar de verbinding, zowel bij Britse toeristen als bij de vele Vlaamse voetbalfans van ManU en City. De Vlaamse supporterclubs leggen nu wekelijks bussen in om wedstrijden bij te wonen in Manchester. Dit kan nu aan zeer democratische prijzen met het vliegtuig. We hebben op die manier een trafiek in beide richtingen."





Promoten

Voor de toeristische sector is de verbinding met het Verenigd Koninkrijk een grote meerwaarde. Jaarlijks reizen meer dan een half miljoen Britten naar Vlaanderen. Zo'n 60 procent kiest voor een verblijf in West-Vlaanderen. "Al jaren steunen we de inspanningen om nieuwe verbindingen te realiseren met Britse luchthavens", vertelt Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. "We zijn tevreden met het nieuwe initiatief en hopen op nog meer lijnen vanuit diverse bestemmingen in Groot-Brittannië. Er wordt nagedacht over manieren om onze bestemmingen ook te promoten in de regio van Manchester."





Geliefde bestemming

Ook burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) van Oostende is positief. "Deze lijn betekent een belangrijke nieuwe stap voor de luchthaven aan zee, alsook voor Oostende en regio. Met Manchester als internationale bestemming, wordt een nieuwe doelgroep bereikt, namelijk stedenreizigers en zakenreizigers, daar waar de meeste uitgaande vluchten naar zonbestemmingen trekken. Deze nieuwe route zal een belangrijke rol spelen in het aantrekken van Britse reizigers naar Oostende, en biedt uiteraard ook mogelijkheden voor de lokale bewoners . Manchester is immers de tweede grootste luchthaven in Groot-Brittannië en is centraal gelegen. De vluchturen zijn in beide richtingen gunstig en de dagelijkse frequentie biedt heel wat mogelijkheden. Oostende is traditiegetrouw een geliefde bestemming bij Britse toeristen. Ruim een derde van de internationale overnachtingen in Oostende zijn Britten".