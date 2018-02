Orthodoxe gemeenschap wijdt kerk in SINT-GODELIEVEKERK IS NIET LANGER ROOMS-KATHOLIEK TIMMY VAN ASSCHE

05 februari 2018

02u39 0 Oostende In de wijk Westerkwartier hebben honderden orthodoxe gelovigen de inzegening van de Kerk van de Heiligen Konstantijn en Helena bijgewoond. Dat een rooms-katholieke kerk wordt omgedoopt tot een orthodoxe kerk, is uniek in Vlaanderen.

De Oostendse orthodoxe parochie werd opgericht in 2001. De vieringen werden gehouden op verschillende locaties, zoals in de Langestraat en Velodroomstraat. Er is ook een kapel in een appartement op het gelijkvloers in de Euphrosina Beernaertstraat. "Die locatie was natuurlijk veel te klein", zegt aartspriester Bernard Peckstadt. "We vonden een nieuw onderkomen in de voormalige Sint-Godelievekerk in de Goedheid-straat. We krijgen de kerk voor 99 jaar in erfpacht. Meer dan twee jaar hebben we hier gewerkt om alles in orde te maken. Niet alleen elektriciteit en verwarming. We hebben ook een altaar met vier kanten, relieken, fresco's, iconen en luchters laten aanrukken. De totale investering bedraagt meer dan een half miljoen euro."





Gemeenschappelijke roots

"De kerk was rooms-katholiek en is nu dus orthodox. Die omschakeling is uniek in Vlaanderen, maar is niet zo verwonderlijk. Onze gemeenschappelijke roots gaan terug tot het jaar 1054. Daarvoor was er maar één kerk." Verschillende hooggeplaatsten woonden de inhuldiging bij. Metropoliet Athenagoras, hoofd van de orthodoxe eredienst in ons land, werd omringd door aartsbisschop Job en bisschop Bartholomeos, hulpbisschop in Duitsland. Ook tientallen priesters van de parochies in de Benelux tekenden present. Gelovigen vanuit heel België kwamen met een bus om de ceremonie mee te maken.





400 gelovigen in Oostende

Toch is het opvallend dat er anno 2018 nog een kerk wordt ingewijd. Steden en gemeenten maken de laatste jaren nieuwe beleidsplannen op om kerken een nieuwe invulling te geven omdat veel kerken steeds minder gelovigen lokken. De Sint-Amands-kerk in Roeselare is nu bijvoorbeeld het decor voor een boerenmarkt. "Toch is de komst van een orthodoxe kerk een noodzaak", meent aartspriester Peckstadt. "In Oostende tellen we tot 400 volgers. Dat zijn uiteraard veel Grieken, Oekraïeners, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs en Polen, maar ook Oostendenaars. We willen er ook zijn voor het hinterland, zoals de regio's Oudenburg of Gistel. Weet je, de orthodoxe kerk in Brugge lokt gelovigen uit de hele oostkust en uit Zeeuws-Vlaanderen. Deze investering komt trouwens ten goede aan alle inwoners van Oostende. We zijn een gastvrije gemeenschap en kunnen ook een culturele rol vervullen. Scholen kunnen ons een bezoekje brengen en we doen mee aan de Open Kerkdagen. We zijn een meerwaarde voor Oostende."