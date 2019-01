Orde van de Wullok klaar voor 50ste bal Leen Belpaeme

11 januari 2019

14u49 0 Oostende Zaterdag is het weer zover, dan voert de Orde van de Wullok al hun 50ste Wullokbal op in feestzaal Ten Stuyver. In de laatste 50 jaar zijn er tal van dames en meisjes de revue gepasseerd maar één wullokdame houdt een halve eeuw later nog altijd de touwtjes stevig in handen en dat is Jeannine Maene. Ook nu danst ze nog altijd mee en ziet ze achter de schermen elk detail.

Donderdag was er de algemene repetitie voor zaterdag het Wullokbal wordt opgevoerd. Jeannine is dan wel al 86 jaar, we kunnen nu al verklappen dat ze de ster is van de show. Al 50 jaar overziet Jeannine streng de ganse show en de prachtige kostuums. Geen enkel detail gaat aan haar voorbij en ze loopt heen en weer tussen de ‘backstage’ en het podium om advies te geven of streng bij te sturen. Het was dan ook onder impuls van Jeannine dat in 1971 een dansgroep werd toegevoegd aan de Orde van de Wullok. De carnavalsvereniging werd op 28 oktober 1969 door haar man Robert ‘Berten Wullok’ Dequick. Hij overleed in 2014. Het voorzitterschap werd overgenomen door John Desmit, maar het jaarlijkse wullokbal blijft onder leiding van Jeannine. “In het begin waren er 16 meisjes, de dansmarietjes. Het was een succes en de groep werd altijd maar groter”, zegt Jeannine. Midden de jaren 80 werd de naam veranderd in de Wullok Showgirls. “De meisjes die destijds aan de wieg stonden van de showgroep werden dames, huwden en kregen kinderen. Ondertussen zijn de meeste nog altijd bij de Wullokfamilie en in hun zog ook hun kinderen.” De showgirls werden gevraagd in het binnen- en buitenland. “ We verzorgden diverse optredens met showoptredens van Parijs tot Tervuren en deelnames aan stoeten van De Panne tot de Spaanse Costa’s.”

Het Wullokbal springt er elk jaar uit omdat er een gans jaar hard gewerkt wordt aan de choreografie én aan de kostuums. Alles wordt zelfgemaakt door een team dames onder leiding van Jeannine. Bianca Debruyne, Linda Deneve, Carmen Muller, Linda Debruyne en Nancy Vanassche maken alle kostuums voor de 60-tal dansers en danseressen. Een heus karwei. Het is de trots van de Orde van de Wullok. “Toen we eens de French Cancan wilden dansen, heb ik een sleepje gemaakt. Vanaf dan hebben we steeds meer kostuums gemaakt”, zegt Jeannine. Voor de show zaterdag mogen er geen foto’s getoond worden van de kostuums. Het moet een verrassing blijven voor de bezoekers.

De show wordt in elkaar gestoken door Natacha Desmit, Charlène Perraux en Sonny Deneve. “We mogen ook jaarlijks een optreden verzorgen in de Kursaal op zilverdans, op het feest van KVO senioren, op de kaaifeesten en op Vistival”, vertelt voorzitter John Desmit. “Elk jaar nemen wij dan ook nog deel aan tal van carnavalsstoeten, voornamelijk in West-Vlaanderen met als het absolute hoogtepunt de grote carnavalstoet in Oostende. De laatste drie jaar kaapten wij telkens de eerste prijs weg als mooiste deelnemende groepering. Iets waar de ganse groep terecht fier op is.”