Opvallende foto’s uit tv-reeks Rond de Noordzee nu ook te zien in de Nieuwe Gaanderijen Leen Belpaeme

13 februari 2019

19u35 0 Oostende Op televisie is de eerste aflevering ondertussen vertoond, maar Arnout Hauben kwam woensdag nog eens afgezakt naar Oostende om het boek en de expo rond de tv-reeks ‘Rond de Noordzee’ voor te stellen.

In het programma legt Hauben samen met cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens 5.000 kilometer af rond de Noordzee. Hij verzamelde verrassende verhalen die zich op en rond het water hebben afgespeeld. “850.000 mensen hebben gekeken naar de eerste aflevering. Het moet toch zijn dat die zee iets losmaakt bij de mensen. De Noordzee reikt tot Schotland of Denemarken. Als mensen daar hun hand in de zee steken is dat hetzelfde water als hier op het strand. Ik vind dat heel mooie gedachte. We zijn op stap gegaan met het toeval in de hand om enkele verhalen te sprokkelen, maar we hebben uiteraard ook veel research gedaan. Bij de montage merk je dan dat veel heel interessante dingen van de plank vallen en daarom hebben we ook het boek gemaakt. We hebben alles opgesomd en uitgediept”, licht Hauben toe. Lander Deweer heeft geholpen om alles op papier te zetten. “Door het maken van dit boek is mijn blik op de Noordzee echt verruimd”, gaf die laatste nog mee. Naast het boek kan je in Oostende met de zee op de achtergrond ook 27 foto’s bewonderen in de Nieuwe Gaanderijen. De foto’s geven een beeld van de erg gevarieerde Noordzeekust en staan stil bij enkele opvallende verhalen die Arnout onderweg is tegengekomen. Bij elk beeld staat kort ook wat achtergrond. De foto’s zijn vrij te bezichtigen tot en met 31 maart.