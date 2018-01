Opvallende carrièreswitch: marketeer wordt barbier 02u39 37 Proot Bjorn Van Hijfte (38) opent een klassieke barbershop in de Aartshertofstraat.

Na zeventien jaar in de marketing en sales vond Oostendenaar Bjorn Van Hijfte (38) dat het tijd was voor iets anders. Hij was actief in de telecomsector, maar besloot het over een andere boeg te gooien. Bjorn volgde bij het gerenommeerde een opleiding bij Schorem Barbier in Rotterdam. Met Baron Barbier opent hij nu een klassieke barbershop naast het kapsalon van zijn vrouw Dominique Verdonck. "Deze switch was mijn beste beslissing ooit", vertelt Bjorn. "Dit sluit veel beter aan bij mijn leefwereld en persoonlijkheid. Gezien mijn vrouw al vijftien jaar werkt in het salon van haar vader Wilfried, en recent de zaak heeft overgenomen, was het een logische keuze om mijn barbershop hier te integreren. Het salon in de Aartshertogstraat 1A bestaat trouwens al bijna 50 jaar. "In mijn vorige jobs was ik vaak van huis weg, nu werk ik van thuis uit. Ik heb meer tijd voor mijn gezin en dochters Marilou (5) en Merel (9). Maar ik vind het vooral super om te doen." Bij Baron Barbier heerst een heel andere sfeer dan in het kapsalon. "Ik verzamel al twintig jaar oude filmaffiches, ideaal voor de inrichting van de zaak. Het interieur is aangepast, met de juiste rockmuziek en authentieke producten, zoals pommades en vetten. Het is een totaalconcept. Klanten kunnen hier terecht voor tijdloze kapsels, een traditionele scheerbeurt, baarden trimmen, een leuke babbel en een pintje", vervolgt Bjorn. Eén dag per week is hij als barbier aan de slag in de nieuwe koffiebar, tattoo-, barbershop Expresso Yourself in de Christinastraat. Info en reservaties: 0488/40.87.95 en via Facebook. (TVA)