Opstart Aerocircular uitgesteld naar september 24 januari 2018

02u43 0

Aerocircular, het nieuwe bedrijf dat op de luchthaven van Oostende oude vliegtuigen wil ontmantelen, zal later dan voorzien haar activiteiten opstarten. Aanvankelijk hoopte de directie om rond de jaarwisseling het eerste vliegtuig te demonteren, nu mikt ze op september. "Onze milieuvergunning behaalden we al in juli, de bouwvergunning doorliepen we in september. De vertraging ligt hem in het bereiken van overeenkomsten met de vele partners vooraleer de aanbesteding gepubliceerd kan worden. Het doorschuiven van de luchthavengronden naar onze private onderneming neemt meer tijd in beslag", duidt Koen Staut, CEO van Aerocircular. Toch zit het bedrijf niet stil.





"Als start-up hebben we het voordeel dat we ons intussen verder konden concentreren op de ontmantelingsprocessen en het schrijven van gedetailleerde handleidingen om onderdelen te hergebruiken of te herbestemmen. We hebben ondertussen ook partnerships afgesloten met de universiteit van Leuven, werken samen met die van Antwerpen en startten we andere studieprojecten. Kortom: uitstel is dus zeker geen afstel."





Aerocircular zal een loods bouwen van zo'n 3 miljoen euro en in eerste instantie 30 man tewerkstellen. (TVA)