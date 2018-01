Oppositie uit harde kritiek op afschaffen volksraadpleging 24 januari 2018

02u47 0 Oostende De Oostendse oppositie had tijdens de voorbije gemeenteraad heel wat kritiek op het afschaffen van de volksraadpleging als apotheose van de enquête Kom uit je schelp.

Vooral ook de manier waarop dat gebeurde viel niet in de goede aarde, de stad heeft immers nooit gecommuniceerd over het afvoeren van de volksraadpleging en op de website staat de timing zelfs nog vermeld.





"Kom uit je Schelp is met een sisser afgelopen. De website is bovendien al maanden niet geactualiseerd. Zonder boe of ba werd het beloofde participatietraject onthoofd. Het vertrouwen in participatie heeft hierdoor een ferme deuk gekregen vond", zegt Wouter De Vriendt van Groen. Ook Björn Anseeuw (N-VA) stelde zich vragen en vindt de 16 voorgestelde projecten maar een mager resultaat. Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) zijn er wel heel wat resultaten. "We hebben uiteindelijk acht nota's voorgesteld naar aanleiding van de resultaten. Na de enquête werden stadslabs georganiseerd, daaruit werden 16 projecten gedistilleerd. Uit de bespreking bleek echter dat de oorspronkelijke bedoeling om de volksraadpleging op één dag te organiseren niet goed was. Dat hield in dat een periode moest voorzien worden dat tot begin november zou lopen, met andere woorden tot binnen het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat wilden we niet. We zullen daarom nu vorm geven aan de 16 projecten in 2018."





De stad betaalde trouwens 212.000 euro voor de volledige enquête. 22.000 euro was al gebruikt om de volksraadpleging voor te bereiden. (LBB)