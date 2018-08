Oppositie slijpt de messen GROEN STELT PROGRAMMA VOOR, N-VA VOLLEDIGE LIJST LEEN BELPAEME EN TIMMY VAN ASSCHE

28 augustus 2018

02u47 0 Oostende Oppositiepartijen Groen en N-VA hebben gisteren allebei hun kiescampagne toegelicht. Terwijl de groenen hun programma wereldkundig maakten, stelde N-VA een volledige kieslijst voor. Beide partijen kunnen op 14 oktober een bepalende rol spelen bij de coalitievorming.

Zowel N-VA als Groen hebben op nationaal niveau de wind in de zeilen. Ook in Oostende willen ze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het verschil maken. Groen trekt naar de kiezer met de slogan 'Een nieuw begin voor Oostende'. "Onze kernthema voor de verkiezingen is verbinding en samenleven. Een van de speerpunten is dat jongeren de ruimte moeten krijgen die ze verdienen om vooruit te kunnen. We willen de inkrimping van de uitgaansbuurt tegengaan. Er moeten een nieuwe concertzaal en een jeugdontmoetingscentrum komen", zegt Natacha Waldmann. De partij lanceert een programmaboekje met tien hoofdpunten. Ze wil sterk inzetten op mobiliteit met een verkeersvrij centrum en de vergroening van het Wapenplein, het Mijnplein en de Groentenmarkt. Op vlak van woonbeleid pleiten ze voor een radicale verandering. "Wij willen een bouwstop op de grote bouwprojecten met appartementen voor tweedeverblijvers. We moeten inzetten op het aantrekken van jonge mensen. Van de geplande 3.000 woningen zijn er slechts 1.000 voor gezinnen. Daarnaast werken we aan een grootschalige 'Operatie Renovatie' om leegstand te bestrijden. Via publieke middelen kunnen we verwaarloosde panden aanpakken, maar de leegstandstaks moet verdubbeld worden", zegt lijsttrekker Wouter De Vriendt.





19 nieuwkomers bij N-VA

Tegelijk stelde de partij N-VA haar kieslijst voor. De eerste tien namen, met lijsttrekker Björn Anseeuw en Charlotte Verkeyn op twee, waren al bekend. Van de 41 namen zijn er 19 nieuw. Daarbij Thijmen Persyn, die pas op 1 september 18 jaar wordt, ex-KVO-speler Danny Vandeput en ex-ASO-speler Roger De Jonghe. Enrico Ricciolini van de bekende bistro Zeezotje is ook nieuw, net als Jean-Marc Vervenne, Esther Frank en Meri Kostanyan. Staf Cattoor, Werner Verbiest en Manu Beuselinck sluiten de rij. "Ons programma maken we pas later breder bekend", aldus Anseeuw. "We willen Oostende opnieuw doen groeien op vlak van veiligheid, welvaart, lokale economie, sociaal beleid, uitstraling en mobiliteit en we pleiten voor een andere bestuurstijl. We willen meer dialoog met de inwoners. We willen ook hoger scoren dan de tien zetels die we nu hebben. En we zijn duidelijk: wij zijn niet van plan mee te besturen met de socialistische Stadslijst en wij zijn de enige partij die dat luidop durft zeggen."