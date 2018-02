Oppositie over dossier Thermae Palace: "Burgemeester, u verzuipt in de leugens" 28 februari 2018

02u44 0 Oostende Wouter De Vriendt (Groen) vindt dat de burgemeester zich te veel bemoeit met het dossier rond het Thermae Palace. Op dit moment wordt er gezocht naar een private investeerder voor het gebouw. Ook N-VA sloot zich in de gemeenteraad aan bij de kritiek. Björn Anseeuw noemde Vande Lanotte zelfs onomwonden een leugenaar.

Anseeuw en De Vriendt zwaaiden met citaten uit mailverkeer en vergaderingen die zouden hebben plaatsgevonden. "Het is wraakroepend dat we nog altijd rondjes aan het draaien zijn in dit dossier. Ik zal me niet uitspreken over welke kandidaat een voorkeursbehandeling zou krijgen van de burgemeester of niet, maar er zijn verregaande bemoeienissen en dat is bijzonder kwalijk voor dit dossier. De procedure is een farce. Er is nog altijd geen resultaat en er worden ook geen stappen meer vooruit gezet", zegt Anseeuw.





Vande Lanotte weerlegde de kritiek. "Ik heb maar één ambitie en dat is dat dit project slaagt, wie het wordt kan mij eigenlijk niet schelen, zolang Erfgoed en de toeristische experts akkoord gaan. Ik was enkel betrokken bij de voorbereidende gesprekken en dat op vraag van de commissie zelf. Er waren nooit parallelle onderhandelingen. Het is toch normaal dat ik betrokken ben bij zo'n belangrijk project voor Oostende."





Maar Anseeuw (N-VA) had nog meer harde kritiek. "Maand na maand verzuipt u in uw eigen leugens. U hebt zich gemoeid met de concrete plannen van één van de kandidaten. U hebt zelfs de suggestie gedaan om het zwembad kleiner te maken, dat staat letterlijk te lezen in een van de mails." (LBB)