Oppositie haalt uit naar nieuw bestuur: “Kinderopvang, rusthuizen, alles wordt duurder” Leen Belpaeme

25 februari 2019

19u40 0 Oostende Na de eerste twee maanden van het nieuwe stadsbestuur ziet oppositiepartij sp.a-stadsmakers een trend in het nieuwe beleid. Ze komen daarvoor maandagavond meermaals tussen op de gemeenteraad. “Alles wordt duurder: de rusthuizen, de kinderopvang tijdens de vakantie en cinematickets voor senioren.”

Verschillende beslissingen van het stadsbestuur kunnen op kritiek rekenen van sp.a-stadsmakers. Zo werd beslist dat de jongste kinderen in de schoolvakanties niet meer naar de speelcompagnie mogen gaan, maar voortaan enkel nog kunnen inschrijven voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang (BKO). Volgens het schepencollege moet de beslissing er vooral voor zorgen dat de peuters beter en huiselijker opgevangen worden.

Sp.a klaagt aan dat voor de ouders van de getroffen kinderen vooral ook een prijsstijging is en dat het voor ouders van kinderen van verschillende leeftijden ook een organisatorische uitdaging wordt om hun kinderen naar verschillende locaties te brengen. “Voor een kindje van vier jaar in De Speelcompagnie gedurende 20 dagen in de zomer betaal je 80 euro. Voor dezelfde opvang in de BKO betaal je 183 euro. Dat is een prijsstijging van 100 euro voor één maand. Het lukt al jarenlang om een kwaliteitsvolle opvang te voorzien voor de peuters in de Speelcompagnie, waarom zou dat plots niet meer lukken”, zegt John Crombez.

Indexaanpassing

Daarnaast ligt ook de prijsstijging in de woonzorgcentra op de maag. Schepen Natacha Waldmann (Groen) haalde eerder uit dat de prijsstijging van 6,41 procent de schuld is van het vorige bestuur dat de indexaanpassing sinds 2014 niet toepaste. Bij de oppositie ofwel de partij die in de vorige legislatuur de meerderheid in handen had, begrijpen ze de prijsstijging van gemiddeld 100 euro per maand niet. “Er is geen enkele verplichting om de indexaanpassing toe te passen. Budgettair is het ook totaal niet nodig, de rusthuizen zijn financieel gezond. Het bestuur houdt er ook geen rekening mee dat bewoners van andere privérusthuizen door de hogere prijs ook recht zullen hebben op een tussenkomst van het OCMW wat de kosten enkel zal doen stijgen.”

De andere prijsstijging komt er volgens sp.a door de afschaffing van Zilverscherm, waarbij senioren voortaan worden doorverwezen naar Seniors@themovies van Kinepolis dat duurder is.