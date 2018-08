Opnieuw oude straatnaamborden verloot 01 augustus 2018

Oostende startte met het vervangen van alle straatnaamborden door nieuwe borden in de nieuwe huisstijl van de stad. Omdat het stadsbestuur de oude, soms historische straatnaamborden niet zomaar wil weggooien, worden ze verloot onder de bewoners van de desbetreffende straat. Een eerste reeks van zestig borden werd eind juni al verdeeld. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en schepen Jean Vandecasteele (sp.a) overhandigden een tweede lading straatnaamborden, goed voor zo'n 162 bordjes van 26 straten. Daarbij staken onder meer de Langestraat, Hendrik Serruyslaan, Vindictivelaan, Romestraat en Keignaertlaan. Hugo Dekesel en Loretta Lefebvre gingen aan de haal met een bordje van hun Sint-Catharinapolderstraat. "Het verloten van de oude bordjes is een leuk initiatief. We wonen al twintig jaar in de straat en hebben ze doorheen de jaren veel zien veranderen. Momenteel vernieuwen we onze dressing. Het gewonnen straatnaambord krijgt hier een plekje, al dan niet ingekaderd." Jacques Malfait en Linda Easton wonnen een bordje van de Visserskaai. "We wonen er vijf jaar en namen deel aan de loting uit nostalgie. De naam 'Visserskaai' klinkt toch als een klok. Het bord komt in onze gang te hangen, als eerste wat je te zien krijgt als je bij ons thuis binnenwandelt." Vande Lanotte en Vandecasteele zijn uiterst tevreden over het initiatief: al meer dan 1.300 inwoners namen aan de loting deel. Er zitten nog lotingen aan te komen. (TVA)