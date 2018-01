Opnieuw oplichting door verhuur onbestaand appartement 02u38 0

De politie van Oostende kreeg de voorbije dagen al verschillende aangiftes binnen van mensen die opgelicht werden toen ze een appartement wilden huren op de Albert I-promenade in Oostende. Zaterdag gebeurde dat opnieuw.





"De betrokkenen huurden een appartement via het internet en betaalden een voorschot. Bij aankomst in Oostende bleek het appartement niet te bestaan. De werkwijze van de oplichters is dezelfde als bij de vorige aangiftes", zegt Carlo Smits van de lokale politie Oostende. Er is een onderzoek opgestart naar wie achter de oplichting zit. (BBO)