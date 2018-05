Opnieuw ongeval aan wegenwerken 11 mei 2018

02u47 0

In de Zandvoordestraat in Oostende is woensdag rond 12.40 uur opnieuw een ongeval gebeurd ter hoogte van de wegenwerken. Een 73-jarige Oostendse bestuurder wilde vanuit de Klokhofstraat de Zandvoordestraat kruisen, maar zijn auto werd in de flank geraakt door een andere wagen. De zeventiger werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht en zijn voertuig is ernstig beschadigd. De andere bestuurder bleef ongedeerd en zijn wagen liep lichte schade op. Het ongeval is het tweede in een week nabij de werken. Vorige week vrijdag waren acht voertuigen betrokken in een kettingbotsing en raakte een bestuurder zwaargewond. Volgens de politie is er niets fout met de signalisatie of de verkeerslichten en ligt onoplettendheid aan de basis van de ongevallen. (BBO)