Opnieuw nachtelijke cargovluchten toegelaten op Oostendse luchthaven Leen Belpaeme

18 januari 2019

19u06 0 Oostende Minster Joke Schauvliege (CD&V) heeft de milieuvergunning voor de luchthaven van Oostende bevestigd, waardoor er opnieuw nachtvluchten met cargovliegtuigen mogelijk zijn in Oostende.

De vzw ‘Werkgroep rond de Impact van de Luchthaven Oostende op de Omgeving’ (WILOO) en één inwoner van Oostende hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie in 2015 die stelde dat de luchthaven een maximum van 180 nachtelijke vrachtvluchten mag uitvoeren met een maximale geluidsproductie van 104 ,5 db. In 2016 diende WILOO al beroep in bij de minister, maar ving bot. Daarop trok WILOO naar de Raad van State, die het besluit van de minister schorste, waardoor de 180 nachtelijke vrachtvluchten niet meer toegelaten waren. De luchthaven was vragende partij voor een snelle oplossing. En die is er nu ook. De minister acht het oorspronkelijke beroep ongegrond en bevestigt daarmee de milieuvergunning van 2015.

Volgens Schauvliege worden de opgelegde milieuvoorwaarden consequent gerespecteerd. “Het aantal klachten gerelateerd aan geluidshinder is erg laag, tot zelfs onbestaande in 2017 en 2018. De luchthavenexploitant stelt bovendien een duidelijk perspectief te hebben om te evolueren naar een maximale QC van 12 voor alle nachtelijke bewegingen tegen 2024. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid kunnen dus tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt”, luidt de motivatie.

Marcel Buelens, CEO van de luchthaven, heeft de beslissing nog niet gelezen. “Ik weet nog niet wat er precies beslist is, maar het is sowieso goed nieuws omdat wij bezig zijn met een mooi project en deze beslissing maakt het nu gemakkelijker om dat project naar Oostende te halen”, zegt Buelens.