Opnieuw letters graf James Ensor weg 22 maart 2018

Er zijn opnieuw letters verdwenen van het graf van James Ensor naast het Duinenkerkje in Oostende.

Het graf van de bekende kunstenaar is versierd met koperen letters met de naam Baron James Ensor en zijn geboortejaar 1860 en sterfjaar 1949. Momenteel staat er weliswaar 'aron James Ensor' te lezen.





Op zaterdag 14 april wordt de kunstenaar zoals elk jaar herdacht, maar schepen van Cultuur Bart Plasschaert maakt zich sterk dat het graf terug in ere zal hersteld zijn tegen de plechtigheid. "We hebben de letters al opnieuw besteld en het zou in orde moeten zijn tegen 14 april", aldus de schepen.





Jaarlijkse traditie

De herdenking is een jaarlijkse traditie. Om 15 uur is er een concert gepland door het Spectra Ensemble. Tijdens de Ensorherdenking brengen ze werk van Claude Debussy, Koen Quintyn, Eric Satie, Mirek Coutigny, Alban Berg, Frederik Neyrinck en Igor Stravinsky.





Na het concert volgt dan om 16 uur de bloemenhulde bij het graf van James Ensor.





De dienst Cultuur zal tussen14.30 uur en 16.30 uur ook een boekenverkoop organiseren met boeken over Ensor.





De Ensorherdenking is gratis bij te wonen en men hoeft niet te reserveren.