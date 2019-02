Opnieuw ‘kelderinbrekers’ actief in Oostende BBO

14 februari 2019

16u38 0 Oostende In Oostende zijn de laatste week opnieuw ‘kelderinbrekers’ actief. De daders raken binnen in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en stelen er voornamelijk flessen wijn, voedingswaar en waardevolle spullen.

Het jongste feit werd donderdagmorgen vastgesteld bij een appartementsgebouw in de Spoorwegstraat. De daders braken volgens de politie heel wat deuren van opberghokken open, maar konden niets waardevol vinden. Afgelopen maandag werd eveneens ingebroken in kelders en garageboxen in de Elisabethlaan en de Langestraat. Ook op zaterdag stelden eigenaars van appartementen in de Troonstraat en de Mariakerkelaan inbraken vast in hun opbergruimtes. De politie ging telkens langs voor de nodige vaststellingen en is bezig met een onderzoek.

De afgelopen jaren waren er meerdere plagen van kelderinbraken in Oostende. De daders raken meestal met een list binnen en begeven zich dan richting de kelders en garageboxen. In het verleden werden al groepjes daders gevat en voor de rechtbank gebracht. Eerder waarschuwde de politie al voor de zogenoemde ‘kelderinbrekers’. “Laat niemand zomaar binnen in het gebouw, sluit de kelders goed af en laat geen waardevolle spullen achter”, luidt het advies.