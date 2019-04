Opnieuw inbraak in Vogelwijk Bart Boterman

18 april 2019

17u20 0 Oostende In de Kraanvogelstraat in Stene is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning.

Volgens de politie van Oostende drongen dieven via de achterkant van het huis binnen, door de deur van de veranda open te breken. Er is nog niet duidelijk wat er gestolen is, maar de woning werd doorzocht. De politie kwam ter plaatse en vorderde het labo voor een sporenonderzoek. De recherche start een onderzoek op.

De Vogelwijk in Stene blijkt populair bij inbrekers. Uit cijfers van de politie blijkt dat tussen december en maart al 18 keer werd ingebroken in de wijk. Het bleef er een tijdje stil, tot woensdagnacht.