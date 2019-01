Opnieuw een woninginbraak BBO

22 januari 2019

19u06 0 Oostende In de Vijverstraat in Oostende, vlakbij het Kennedyrondpunt, is maandag overdag ingebroken in een woning.

De bewoners kwamen na hun werk, rond 17 uur thuis en stelden vast dat hun hele woning werd doorzocht nadat de inbrekers braak pleegden. Er bleken twee fietsen, een laptop en parfum gestolen. De politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Zondagnacht gebeurde nog een inbraak bij Rijwielen Vandewalle in de Zilverlaan, drie straten verder. Dat was toen de zestiende inbraak in de Vogelwijk sinds midden oktober. Ook de Vijverstraat is niet veraf. Intussen gaat het onderzoek van de politie verder. Of alle feiten gelinkt zijn, is niet duidelijk.