Opnieuw brand in voormalige Sint-Jozefkliniek 16 april 2018

In de vroegere Sint-Jozefkliniek in de Nieuwpoortsesteenweg is gisteren rond 15.30 uur opnieuw brand uitgebroken. Buurtbewoners belden de brandweer toen ze rook uit de ramen van het gebouw zagen komen. Zowel de posten van Oostende en Middelkerke kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en hadden enkele uren nodig om de brand volledig te blussen. Het gebouw bestaat uit verschillende verdiepingen, gangen en kamers en de brand lokaliseren was geen sinecure. De oorzaak is nog niet bekendgemaakt, al is brandstichting aannemelijk aangezien het gebouw al jaren leeg staat en er geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Vermoedelijk drongen vandalen of krakers het gebouw binnen. Binnenkort moet het gebouw tegen de vlakte, want de Christelijke Mutualiteit bouwt er een nieuw hoofdkantoor. Eind november 2017 brandde het gebouw al grotendeels uit na brandstichting. (BBO)