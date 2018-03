Opnieuw Boerenmarkt in 2018 15 maart 2018

Na het succes van de vorige edities wordt ook dit jaar 'Oostende op je bord' georganiseerd.





Elke derde woensdag van de maand kun je tussen 15 en 19 uur terecht op Kinderboerderij De Lange Schuur voor een boerenmarkt met heerlijke Oostendse producten. In de zomer kan je twee keer per maand je inkopen doen op de 1ste woensdag en 3de woensdag van de maand.





Het geheel is telkens sfeervol ingericht, met een muziek en drankjes. Op 21 maart wordt ondermeer natuurvlees Brasvarken en Galloway-rund aangeboden, vesche vis, witloof van d' Oude Linde en thee met een verhaal.





(LBB)