Opnames bezig voor kortfilm over Vuurtorenwijk: “Wijkbewoners brengen authentiek verhaal tot leven” Leen Belpaeme

09 april 2019

18u36 0 Oostende Na het grote succes van de vorige film ‘Take good care of my baby’ die kleinVerhaal twee jaar geleden in de wijk de Nieuwe Stad draaide, pakt de organisatie opnieuw uit met een eigen filmproductie. Samen met regisseur Nicolas Daenens en coscenariste An De Gruyter brengt kleinVerhaal de authenticiteit van de Oostendse Vuurtorenwijk in beeld. De opnames zijn nu volop bezig en gaan nog door tot vrijdag.

Deze week zijn er vijf draaidagen in de wijk. 90 procent van de film wordt gedraaid in een nagebouwde krantenwinkel in de Sint-Antoniusstraat. Er werken zo’n 70 mensen mee voor en achter de schermen. De acteurs zijn allemaal mensen die in de wijk wonen. Zij zijn al sinds oktober betrokken om het scenario van de kortfilm vorm te geven. “De scènes zijn ontstaan uit improvisaties die we gedaan hebben met de mensen uit de wijk. Zij brengen het verhaal ook zelf. We hebben een diverse mix van jong en oud, van nieuwkomers en mensen die hier al lang wonen. Het thema voor de kortfilm zijn de vele veranderingen die de wijk de laatste jaren heeft ondergaan. Er zijn veel nieuwkomers komen wonen, er rijzen residentiële woontorens op aan de kaai, de vissers en kleine handelszaken verdwijnen. Met de film willen we deze thematieken aansnijden en de verschillende stemmen uit de wijk laten horen. We nemen daarbij geen standpunt in, maar we schetsen wel wat er omgaat in de wijk”, licht Dieter Debruyne van kleinVerhaal.

De set is Boekhandel Jef. Dit was jarenlang een boekhandel in de Voorhavenlaan. De boekhandel werd voor de gelegenheid nagebouwd in een pand op de hoek van de Sint-Antonius en de Werktuigkundigenstraat. Jef staat ook zelf achter de toonbank en de oorspronkelijke meubels van zijn winkel werden gebruikt. “Het verhaal gaat over Jef zijn zaak, die nooit verandert. De winkel is zijn leven. Als er iets gebeurt met zijn vrouw in het buitenland, vraagt hij aan Zozan om de zaak open te houden terwijl hij weg is. Zij geeft uiteindelijk een nieuwe dynamiek aan de winkel en je ziet hoe de wijk omgaat met de nieuwe situatie en met Zozan zelf.”

Zelf woont de 26-jarige vrouw nog maar een jaar in de wijk. “Ik kom uit Syrië en we hebben eerst enkele maanden in Wallonië gewoond. Het was voor ons wennen om hier in de buurt te integreren. Mijn eerste indruk was dat de mensen zo serieus waren, maar ze waren eigenlijk heel vriendelijk als ik ze beter leerde kennen.” Dat ze nu meespeelt in een kortfilm had ze nooit verwacht. “Het is heel spannend en ook wel vermoeiend, maar ik word hier echt wel in de watten gelegd. Het is echt een leuke ervaring en een kans om aan de mensen te tonen wie wij zijn”, vertelt Zozan.

De première is voor het Filmfestival Oostende, waar de rode loper zal uitgerold worden voor de hele buurt.