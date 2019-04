Opmerkelijk in de rechtbank: “Het was geen cocaïne, maar maagpoeder. Een deskundige aanstellen? Nee, schrijf dan maar op dat het cocaïne was...” JHM

Een 42-jarige man uit Oostende maakte een opmerkelijke passage bij de strafrechter in Brugge. Hij wordt onder meer vervolgd omdat hij bij een controle op zijn fiets in het bezit was van amfetamines, XTC-pillen, cannabis en cocaïne. De man zit daardoor al sinds 16 november in de cel. “Cocaïne? Dat klopt helemaal niet! Het was Movicol in poedervorm in zakjes van Movicol zelf. Dat is toch duidelijk? Ik had enorm pijn aan mijn maag die dag.” Waarop de strafrechter zei: “OK, ik kan op basis van het dossier niet afleiden of je de waarheid spreekt. Dus stel ik je zaak uit en stel een deskundige aan om dat te onderzoeken. Dat zal jij moeten betalen en intussen blijft je vast zitten.” Waarop B.D. meteen: “Wat? Neen, dat zie ik niet zitten. Schrijf maar op dan dat het cocaïne was, al blijf ik erbij dat het Movicol was.” B.D. riskeert 18 maanden cel en een boete. Vonnis op 25 april.