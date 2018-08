Opknapbeurt voor parkings sportpark Schorre 18 augustus 2018

In sportpark De Schorre zijn de parkings van het Vlaamse Kruis en van de hondenclub Happy Dog aan een onderhoudsbeurt toe. Door het dagelijkse gebruik van deze parkings waren er putten ontstaan die bij hevige regen veel plassen en slijk veroorzaakten. Het schepencollege heeft zowel de heraanleg van de parking aan de Mr V-arena als het herstel van de parking van Happy Dog goedgekeurd. Bij de parking aan de Mr V-arena en het Vlaamse Kruis wordt onder meer een pad heraangelegd in betontegels op een hoger niveau langs de Mr. V-Arena. Er wordt ook een uniforme, waterdoorlatende, verharde toegangszone voorzien voor de garage van de ambulances en van het clublokaal. Bij de parking van Happy Dog wordt de toplaag van de parking losgemaakt en komt er een nieuwe laag in dolomiet of gemalen asfalt. De werken zullen uitgevoerd worden door Krinkels nv en zullen begin september van start gaan. (LBB)