Opgepakt na overlast in McDonald's 26 mei 2018

02u52 0

De politie heeft gisteren rond 14 uur twee dertigers gearresteerd in de McDonald's op het Wapenplein. De twee mannen mochten van het personeel niet naar het toilet omdat ze overlast veroorzaakten. Het personeel belde de politie toen de situatie uit de hand dreigde te lopen. "De agenten konden de twee mannen echter niet kalmeren. Om de openbare rust te bewaren was het nodig om hen bestuurlijk op de sluiten in de cel", zegt Franky Deckmyn van de lokale politie Oostende. (BBO)