Opgelicht gezin krijgt toch nog mooie vakantie IMMOKANTOOR GEEFT WAALSE TOERISTEN WEEK LANG GRATIS FLAT TIMMY VAN ASSCHE

02u39 0 Proot Mama Ann Rochez met haar 16-jarige tweelingdochters Cyrielle en Typhane. Links Paul Luypaert en rechts Filip Dermul van Agence Dermul, dat het gedupeerde gezin een verblijf van een week in een vakantieflat cadeau gaf. Oostende Groot was de ontsteltenis van Ann Rochez (51) en haar 16-jarige tweeling toen ze ontdekten dat hun vakantieflat niet bestond. Ze werden opgelicht. Gelukkig bezorgde Immokantoor Dermul hen toch nog een leuke kerstvakantie: een weekje gratis in een flat met zicht op zee. Plus kaartjes voor de schaatspiste.

Het gezin uit het Waalse Morlanwelz, nabij Binche en tussen La Louvière en Charleroi, had een ontspannend weekje in Oostende gepland. "Op de Waalse variant van tweedehands.be kwam ik in contact met een oudere dame die een vakantieflat met zich op zee verhuurde. Alles leek echt: er waren mooie foto's van het appartement en ik vond ook het adres op Google Maps. We mailden vlot over en weer. Ik vermoedde niets. Bovendien moest ik de huur van 650 euro en de waarborg storten op een Belgische bankrekening, niet op een buitenlands rekeningnummer. Afgelopen zaterdag arriveerden we op het adres - residentie La Plage op de Zeedijk - maar de verhuurder was niet op de afspraak. We zochten het thuisadres van de verhuurder op, maar dat bleek een braakliggend stuk grond. We beseften meteen dat we waren opgelicht. We hadden geen telefoonnummer van de verhuurder." De oplichter had foto's van een bestaand appartement online gezet, zogezegd van residentie La Plage, en er een verzonnen advertentie bijgeschreven.





Aangrijpend verhaal

Anne en haar dochters deden hun verhaal bij de politie. Agenten brachten het gezin naar Agence Dermul, want dat kantoor is ook syndicus van residentie La Plage. "Het gezin kwam zo vlak voor kerst bij ons terecht. Ze waren echt aangedaan: hun vakantie viel in het water én ze waren opgelicht. Het verhaal greep ons natuurlijk aan en met onze medewerkers besloten we te helpen. We regelden meteen een ander appartement met zicht op zee, het gezin mocht er een weekje lang gratis van genieten", vertellen Filip Dermul en Paul Luypaert. "We wilden ook dat het gezin een positief gevoel aan Oostende zou overhouden. Daarom kregen ze ook tickets voor de schaatspiste cadeau."





Ann, Cyrielle en Typhane beleefden zo toch nog een mooie kerst. "In het begin hebben we ontzettend veel gehuild", zegt Ann. "Maar Agence Dermul heeft ons fantastisch geholpen, ook al zie ik mijn centen niet meer terug. De volgende keer weet ik wel beter." Boeken bij een erkend bureau is de boodschap, klinkt het nog bij Agence Dermul.





Wees altijd op je hoede

De politie onderzoekt de zaak. Dit is ook niet het eerste geval van oplichting. Het overkwam ook enkele Duitsers die dachten dat ze een vakantieflat hadden gehuurd in het Icon-gebouw. Ook vorig jaar werden een handvol toeristen op een gelijkaardige wijze opgelicht. "Als mensen het slachtoffer worden van zo'n praktijken, raden we aan om áltijd aangifte te doen en zoveel mogelijk informatie aan ons door te geven", vertelt Carlo Smits van de Oostendse politie. "Als je boekt via een zoekertjessite, zoals koopjeskrant.be of tweedehands.be, loop je altijd een risico. Als je een appartement met drie slaapkamers aan een belachelijk lage prijs ziet staan, heb je misschien héél veel geluk, maar wees op je hoede. Google het adres en vraag alle mogelijke contactinformatie."