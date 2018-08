Open Vld wil weer trein tussen Oostende en Zandvoorde 30 augustus 2018

Open Vld Oostende heeft haar verkiezingsprogramma gisteren online bekendgemaakt. Bart Tommelein pakt daarbij uit met een opmerkelijk voorstel: opnieuw een trein tussen Oostende en Zandvoorde om zo het verkeer buiten het centrum te houden.





"We moeten de bezoekers afleiden voor ze de stad binnenrijden. In Zandvoorde liggen enkele terreinen die als parking kunnen ingericht worden. Dat zou veel goedkoper zijn dan een ondergrondse parking. Er zou dan een trein kunnen rijden tussen de oude opstapplaats in Zandvoorde, waar ook een derde spoor is, en het station van Oostende. In enkele minuten staan de mensen zo in het centrum van de stad. Ik ben momenteel al in gesprek met Infrabel om te bekijken wat er mogelijk is", vertelt Tommelein. Daarnaast heeft de partij ook een opvallend voorstel om de figuur 'James' in het leven te roepen. "De naam verwijst naar James Ensor en het zou een figuur zijn zoals klaspop Jules. De pop kan aanwezig zijn in het straatbeeld bij toeristische evenementen, maar ook in ziekenhuizen of politiekantoren", zegt de liberale kopman . Het hele programma kunt u lezen op de website www.verkiezingsprogramma.openvldoostende.be. (LBB)