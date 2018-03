Open VLD maakt top vier voor verkiezingen bekend 22 maart 2018

02u52 0 Oostende Open VLD in Oostende trekt naar de verkiezingen met hun huidige mandatarissen in de gemeenteraad als sterkhouders.

Schepen Martine Lesaffre zal de lijst duwen, maar de top vier bestaat uit gemeenteraadsvoorzitter Hina Bhatti op 4, schepen Kurt Claeys op 3, Sabine Friederichs op de tweede plaats en Bart Tommelein is lijsttrekker. "Hina heeft de voorbije 6 jaar hard gewerkt. Haar functie als voorzitter vervult ze met brio. Ze heeft de vergaderingen strak in de hand, is correct en rechtvaardig. Dat beaamt vriend en vijand. Hina is zonder twijfel een belangrijke schakel in ons team", zegt Bart Tommelein. Op drie staat schepen Kurt Claeys. "Kurt was in 2012 een nieuwkomer op onze lijst. Hij heeft zich snel ingewerkt in de partij. Hij werd door de partij aangesteld als schepen in mijn opvolging. Een taak die hij met kennis van zaken uitvoert. Sabine is een rasechte Oostendenaar en liberaal in hart en nieren. Ze is opgegroeid in een liberaal nest. Sabine was deze legislatuur actief in het Economisch Huis. Haar stokpaardje blijft cultuur. Een domein waar ze heel hard voor vecht", besluit Tommelein. (LBB)