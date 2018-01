Open Vld breidt kieslijst uit zónder Tournoy 30 januari 2018

02u33 0 Oostende Horecafiguur Alain Tournoy krijgt dan toch geen plaats op de kieslijst van Open Vld. De ex-uitbater van onder meer Charles Lindbergh vertelde twee weken terug op de lijst te zullen staan. Maar hij sprak blijkbaar voor eigen rekening, nog voor het kiescomité zijn kandidatuur behandelde.

"We hebben meer kandidaturen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. We moeten zorgen voor een goeie mix van beroepen en leeftijden, de puzzelstukjes moeten perfect in elkaar passen. Het kunnen niet allemáál horeca-ondernemers zijn. Soms moet je mensen teleurstellen. Het uitvoerend comité besliste om Tournoy niet op te nemen als kandidaat", zeggen partijvoorzitter Jean Surmont en lijsttrekker Bart Tommelein.





Intussen breidt Open Vld de lijst verder uit. Patrick Van de Mergel, 39 jaar actief bij de Rijkswacht, versterkt de liberale rangen. "Met zijn ruime ervaring op het vlak van veiligheid is hij een enorme aanwinst", stelt Tommelein. Pascale Martin, actief in het Willemsfonds en de cultuurraad, krijgt ook een stek. Marianne Aspeslagh, kleurenconsulente bij Colorpoint en voorzitter van koor Canta Fideles vervoegt de rangen. Tommelein kondigt ook Tiny Dewulf aan. Ze stond aan de wieg van Horeca Totaal en is actief bij Col.sol, dat voedselpakketten verdeelt. Met haar vzw 'Ecoliers Sans Papiers de Ngaparou' helpt ze in Senegal kansarme kinderen in hun schoolloopbaan. Gianni Cornette, uitbater van Het Vispaleis, en Bert Vanheuverzwijn van Bagelsalon Sanseveria staan net als Paula Rogacheva en Luc Ruysschaert op de lijst. (TVA/LBB)