Open-school verhuisd naar Albertschool STAD WIL PAND IN CHRISTINASTRAAT VERKOPEN LEEN BELPAEME

17 april 2018

02u39 2 Oostende De open-school voor basiseducatie is tijdens de paasvakantie verhuisd naar de voormalige Albertschool in de Ooststraat. Om de verhuis symbolisch af te ronden werd maandagochtend voor de start van de lessen een menselijke ketting gevormd om de laatste spullen te verhuizen.

De Albertschool werd de voorbije maanden volledig gerenoveerd. De school werd in 1908 gebouwd als een betalende jongensschool. Tot 2003 werd het gebruikt als schoolgebouw, maar toen sloot de basisschool wegens te weinig leerlingen. Nadien vonden verschillende verenigingen er hun onderdak. Eind 2015 kocht het Centrum voor Basiseducatie het gebouw van de Stad Oostende. Er werd hard gewerkt om het gebouw dat in slechte staat verkeerde te vernieuwen. Enkele historische aspecten zoals de vloer, de faiences en de oude turnzaal zijn behouden. De zolder is volledig omgebouwd tot bureauruimte voor de educatief medewerkers.





Verschillende locaties

De open-school moest vertrekken in de Christinastraat, omdat de stad dit pand, waar ook jeugdhuis OHK is gevestigd, wil verkopen. De organisatie met 1.700 cursisten kampt al even met plaatsgebrek en maakte daarom gebruik van verschillende lokalen verspreid over de stad. De verhuis is dan ook een grote stap voorwaarts. Om de verhuis symbolisch af te ronden en de lessen te starten in het nieuwe gebouw werd maandagochtend een menselijke ketting gevormd tussen de Christinastraat en de Ooststraat langs de Kapellestraat. De actie was vooral symbolisch, want de cursisten en educatief medewerkers gaven zakken met lege mappen door richting de nieuwe school om dan in de nieuwe lokalen te starten aan hun lessen.





Ondanks de uitbreiding naar 13 leslokalen kampt de organisatie nu al met plaatsgebrek.





Plaatsgebrek

"We hebben nu al enkele lokalen moeten gebruiken in de Christinastraat. Op drukke momenten hebben we in totaal 24 lokalen nodig. Naast de Albertschool huren we daarom ook nog ruimte in de Volksbond en bij de RVA. Ook in de Boeie blijven we een lokaal gebruiken en een dagdeel per week is er ook les in de bib Kris Lambert. Voor de verhuis huurden we ook nog een lokaal in de Schelpe, de Ballon, sportcentrum de Spui en cursussen in samenwerking met stad of Sociaal huis gaan door in de Antenne, in CKG Kapoentje of in de ontmoetingscentra. Als de overeenkomst in de Christinastraat afloopt, wordt het opnieuw puzzelen", vertelt Annemie De Leyn van open-school. De grote vraag heeft vooral te maken met de vluchtelingencrisis. "We hebben extra middelen gekregen van Inburgering om extra taallessen in te richten. Dan stijgt ook de nood voor meer leslokalen."





Op 9 september, Open Monumentendag, worden de deuren opengezet voor iedereen.