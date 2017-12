Open-School ontruimd na vals alarm 02u49 2

In het centrum voor volwassenenonderwijs Open-School in de Christinastraat was er gisteren rond 13 uur even paniek wegens een mogelijk gaslek. Vijftig personen werden kortstondig geëvacueerd. De brandweer stelde vast dat het om een vals alarm ging en er geen sprake was van een gaslek. De lessen konden snel opnieuw beginnen. (BBO)