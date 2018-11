Opbouw Winter in het Park gestart 17 november 2018

02u23 0

Na het succes van de eerste editie van Winter in het Park, goed voor 500.000 bezoekers, wordt het evenement dit jaar nog op punt gezet. Toerisme Oostende en organisator EMO bvba starten op 30 november met de opbouw van een ijspiste van 1.150 vierkante meter op de vijver van het park, 50 kerstchalets en animatie. "Er werd 750 vierkante meter houten paletten aangekocht om de wandelpaden te verbreden en het plantsoen van het park te beschermen", licht Quinten Goekint van EMO toe. "Er zullen drie keer zoveel wc's zijn en we zorgen voor meer decoratie dit jaar, waardoor zelfs de vuilnisbaken een kersttintje krijgen." De meeste dranken zullen dit jaar ook in een glas in plaats van in een plastic bekertje geserveerd worden. De lichttunnel blijft dan weer een blikvanger en komt in de Adolf Buylstraat. De show is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. "Toen werden drie liedjes gespeeld. Nu zal er telkens een show zijn van bijna tien minuten met een mix van hedendaagse nummers en kerstklassiekers. Er zijn ook 85 nieuwe sterren en manen toegevoegd aan de verlichting van de tunnel", vertelt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. "Wat blijft is het winterse cadeaupapier in de Oostendse handelszaken in het centrum en ook de gratis inpakbar, die opent op 30 november. Verder is er nog het Huis van de Kerstman, X-mas late night shopping, Christmas Village en het Nieuwjaarsvuurwerk", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte. (LBB)